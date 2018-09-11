В Нижнем Тагиле капитальным ремонтом 45 домов за 400 миллионов рублей займётся ЗАО «Стройкомплекс»

В 2018 году капитальным ремонтом 45 многоквартирных домов Нижнего Тагила уже традиционно займётся ЗАО «Стройкомплекс». Местная компания стала единственным участником конкурса по определению подрядчика для проведения капремонта домов в городе. В ближайшее время фонд капремонта Свердловской области заключит с ней контракт на сумму 402,9 миллиона рублей. За эти деньги «Стройкомплекс» должен будет приведести в порядок фасады, кровли, чердаки, подвалы, а также системы энерго-, водо- и теплоснабжения.

Отметим, ЗАО «Стройкомплекс» в последние годы достаются многие муниципальные контракты по капитальному ремонту многоквартирных домов, школ и других объектов в городе. В этом году председатель совета директоров компании Олег Сохраннов вновь вошёл в состав местной Общественной палаты. Также он оказался в числе лучших благотворителей, помогающих администрации Нижнего Тагила благоустраивать городские территории и дворы, реализовывать различные социальные проекты.

Список домов, которые планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле до декабря 2019 года:

– ул. Балакинская, 28,

– ул. Вогульская, 52,

– ул. Восточный проезд, 3 и 11,

– ул. Высокогорская, 41,

– ул. Вязовская, 4в, 32 и 36,

– ул. Газетная, 84,

– ул. Гвардейская, 6 и 34,

– ул. Жуковского, 4 и 16,

– ул. Землячки, 2,

– ул. Индивидуальная, 17,

– ул. Карла Маркса, 42, 75, 91 и 93,

– ул. Красноармейская, 163,

– ул. Кузнецкого, 17,

– ул. Кутузова, 15,

– ул. Липовый тракт, 3, 7, 13, 17 и 23,

– ул. Носова, 80,

– ул. Октябрьской революции, 37,

– ул. Пархоменко, 142,

– ул. Победы, 29, к. 1,

– ул. Полярная, 16,

– ул. Попова, 36 и 39,

– ул. Правды, 3,

– ул. Проезжая, 1,

– ул. Тимирязева, 103,

– ул. Учительская, 34,

– ул. Хохрякова, 12, 14 и 22а,

– ул. Циолковского, 18 и 43,

– ул. Черноморская, 94,

– ул. Черных, 21.