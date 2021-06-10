В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют стадион «Высокогорец»

Администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на выполнение комплексных инженерных изысканий по капитальному ремонту стадиона «Высокогорец». Начальная стоимость контракта оценена в 730 тысяч рублей. Победитель конкурса должен провести инженерно-гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания на территории стадиона.
Также подрядчику нужно выявить визуальные признаки загрязнения, определить наличие возбудителей инфекций и вирусов, замерить уровень шума. Кроме того, ему необходимо получить разрешение на буровые работы.
Напомним, тагильская мэрия неоднократно принимала попытки восстановить полуразрушенный стадион. В апреле 2018 года было принято решение на месте «Высокогорца» построить новый комплекс к 300-летию города.
«Мы не сможем с вами ничего там сделать. Нам проще его снести и на этом месте построить новый стадион… Данному объекту уже больше 50 лет, по-моему, строил его ещё ВГОК. И сегодня он уже устарел физически. Там нет канализации, там выгребная яма. А это в первую очередь футбольное поле, должны быть оборудованы душевые», — сказал тогда замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров.