В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют стадион «Высокогорец»

Администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на выполнение комплексных инженерных изысканий по капитальному ремонту стадиона «Высокогорец». Начальная стоимость контракта оценена в 730 тысяч рублей. Победитель конкурса должен провести инженерно-гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания на территории стадиона.

Также подрядчику нужно выявить визуальные признаки загрязнения, определить наличие возбудителей инфекций и вирусов, замерить уровень шума. Кроме того, ему необходимо получить разрешение на буровые работы.

Напомним, тагильская мэрия неоднократно принимала попытки восстановить полуразрушенный стадион. В апреле 2018 года было принято решение на месте «Высокогорца» построить новый комплекс к 300-летию города.