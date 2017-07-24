В Нижнем Тагиле к реальному сроку приговорили продавцов медтехники пенсионерам

Ленинским районным судом города Нижнего Тагила вынесен приговор в отношении двух жителей Нижнего Тагила, Ивана Кобзана и Романа Паршука, которые признаны виновными в ограблении пенсионеров. Судом было установлено, что в период с сентября 2013 года по октябрь 2016 года подсудимые являлись сотрудниками организации по продаже медтехники, но по факту занимались не только продажами.

«Под различными предлогами мужчины проникали в квартиры, в которых проживали пожилые люди. После чего, отвлекая хозяев квартиры, совершали хищение хранившихся в квартире денежных средств. Указанным способом подсудимым удалось похитить денежные средства у восьми граждан на общую сумму 555 тысяч рублей», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд приговорил Козбана к четырём годам колонии общего режима, Паршука – к 3 годам 8 месяцам колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объёме, отметили в надзорном ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.

Агентство новостей «Между строк»