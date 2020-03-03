В Нижнем Тагиле к реальному сроку приговорили избившего полицейского мужчину

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который обвинялся в применении насилия против представителя власти. Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре района, в ночь на 23 июля 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая быть задержанным и привлечённым к административной ответственности, применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника ППС МУ МВД «Нижнетагильское».

«Мужчина нанёс сотруднику полиции один удар ногой в область груди и один удар ногой во внутреннюю сторону бедра и не менее трёх ударов в живот, причинив последнему физическую боль», — пояснили в надзорном ведомстве.

При назначении наказания суд учёл, что злоумышленник совершил преступление в условиях рецидива. При этом мужчина полностью признал вину, чистосердечно раскаялся и принёс извинения потерпевшему.

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.