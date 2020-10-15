В Нижнем Тагиле изменятся сроки приёма заявлений на зачисление детей в первые классы

В Нижнем Тагиле утвердили новые правила зачисления детей в школы. Об этом на профильной думской комиссии по соцполитике рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева. Старт приёма документов сдвинулся на два месяца. Теперь подать документы можно будет с 1 апреля по 1 июня. А с 6 июля маленьких тагильчан начнут зачислять на вакантные места.

Как сообщает ИА «Все новости», новые правила утвердили ещё 2 сентября. Способы подачи бумаг остались прежними: через портал госуслуг, сайт школы, лично или по почте. Кроме того, теперь школы обяжут проверять данные о регистрации. Сделано это для того, чтобы предотвратить мошеннические схемы с фиктивными прописками.