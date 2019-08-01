В Нижнем Тагиле из-за замыкания электропроводки произошёл пожар в многоквартирном доме (ВИДЕО)

В ночь на 1 августа в доме № 6 по улице Карла Либкнехта произошёл пожар. Как рассказали АН «Между строк», на лестничной площадке на втором этаже в одном из подъездов произошло короткое замыкание электропроводки. Огонь распространился по всей шахте, что привело к полному обесточиванию подъезда.

«В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано восемь человек по лестничным маршам, спасено три человека с использованием спасательных масок. Пожар полностью потушен в 00:34», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По словам жильцов дома, короткое замыкание могло возникнуть из-за того, что дом 1961 года постройки не подключён к газовой сети, а по документам квартиры отапливаются печками-буржуйками.