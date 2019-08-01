В Нижнем Тагиле из-за замыкания электропроводки произошёл пожар в многоквартирном доме (ВИДЕО)

В ночь на 1 августа в доме № 6 по улице Карла Либкнехта произошёл пожар. Как рассказали АН «Между строк», на лестничной площадке на втором этаже в одном из подъездов произошло короткое замыкание электропроводки. Огонь распространился по всей шахте, что привело к полному обесточиванию подъезда.
«В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано восемь человек по лестничным маршам, спасено три человека с использованием спасательных масок. Пожар полностью потушен в 00:34», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
По словам жильцов дома, короткое замыкание могло возникнуть из-за того, что дом 1961 года постройки не подключён к газовой сети, а по документам квартиры отапливаются печками-буржуйками.
«В каждой квартире жильцы пользуются электрическими плитами, которые подключены к обычной розетке на 220 Вольт. А поскольку у нас обычный тариф на электроэнергию, то все стараются экономить и пользоваться мощными электроприборами в ночное время. Вот проводка и не выдержала», — пояснил АН «Между строк» житель дома Виктор.