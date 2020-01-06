В Нижнем Тагиле из-за захламлённого подвала начался пожар в многоквартирном доме

Сегодня, 6 января, около 19:30 в многоквартирном доме № 5 по улице Кутузова в Нижнем Тагиле начался пожар. По словам местных жителей, возгорание началось в подвале. Пожарные не могли приступить к работе до прибытия электриков. Огонь успел подняться выше, в подъезд дома.

«Горит прямо под моей квартирой угловой. Подвал почищен не очень хорошо, доски да мусор один, вот и разгорелось сильно и быстро», — говорит один из жителей дома Андрей.

В квартире у Андрея находились две кошки, одну из которых успели спасти пожарные, вторая осталась внутри. Также в доме была собака, она выбралась сама. На месте работают 10 спецмашин. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины пожара позже устанавят дознаватели.