В Нижнем Тагиле из-за взрыва газового баллона погибли два человека

Около трёх часов ночи 23 января поступило сообщение о пожаре на Северном шоссе, за территорией ООО «Строительное управление № 5». Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, охранники рядом расположенной организации увидели, что горит металлический киоск, и решили узнать ситуацию. Уже подходя к бытовке, мужчины услышали хлопок. Позже выяснилось, что произошёл взрыв газового баллона.

В тушении пожара были задействованы 9 единиц спецтехники и 25 человек личного состава. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено два обгоревших до неузнаваемости тела, предположительно мужчины и женщины. Их личности сейчас устанавливаются. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. По факту происшествия организована проверка.