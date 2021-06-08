В Нижнем Тагиле из-за тополиного пуха участились пожары

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки произошло 12 пожаров из-за тополиного пуха, сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС.

Самое большое возгорание на площади 800 кв. м произошло на Тагилстрое по улице Шевченко. Также крупные пожары были на улицах Металлургов и Садоводов.

«Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость. Для детей поджигать тополиный пух — излюбленная забава, после которой нередко приходится вызывать пожарных», — сообщает МЧС.

В отделе надзорной деятельности просят жителей города соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть осмотрительными в обращении с любыми источниками открытого огня, а также пресекать игры детей, связанные с поджигаем пуха.

При возникновении пожара или других чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 101 или 112.

Напомним, вчера около 14 часов за гаражным кооперативом «Волга-2» возле парка «Народный» горел пух, мусор и сухая трава. Огонь подобрался к задним стенам гаражей.