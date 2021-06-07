Пожар в районе парка «Народный» из-за тополиного пуха едва не спалил гаражи (ВИДЕО)

Сегодня, 7 июня, около 14 часов в Нижнем Тагиле за гаражным кооперативом «Волга-2» возле парка «Народный» произошло возгорание мусора и сухой травы. Огонь подобрался к задним стенам гаражей. Клубы дыма в считаные минуты охватили весь парк. На место происшествия приехал 13-й пожарный отряд. Пожар был ликвидирован в течение 15 минут.

ГУ МЧС по Свердловской области выступило с предупреждением об опасности поджигания тополиного пуха, который появился на улицах уральских городов в начале июня. Огонь быстро распространяется по тополиному пуху и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар.

Спасатели напоминают, что если имуществу третьих лиц будет нанесён ущерб свыше 250 тысяч рублей, то в отношении поджигателя могут возбудить уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». По этой статье нарушителю грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.