В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы закроют движение по улице Газетной

В Нижнем Тагиле из-за аварийного ремонта теплотрассы с 2 по 7 июля закроется автомобильное движение по улице Газетной на участке от улицы Пархоменко до улицы Вязовской. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Автомобильное движение до 20 июля закрыто по улице Карла Маркса на участке от улицы Красноармейской до Первомайской.

До 1 сентября закрыто движение на участке дороги от дома № 25 на улице Тагилстроевской до дома № 22 на Октябрьском проспекте. Также нельзя будет проехать в районе улицы Гвардейской — от улицы Кутузова до Шевченко.

В период с 21 июля по 15 августа будет закрыт для движения участок от дома № 14 по улице Карла Маркса до улицы Огаркова.