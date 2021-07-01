В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы закроют движение по улице Газетной

01.07.2021 12:43
В Нижнем Тагиле из-за аварийного ремонта теплотрассы с 2 по 7 июля закроется автомобильное движение по улице Газетной на участке от улицы Пархоменко до улицы Вязовской. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.
- Автомобильное движение до 20 июля закрыто по улице Карла Маркса на участке от улицы Красноармейской до Первомайской.
- До 1 сентября закрыто движение на участке дороги от дома № 25 на улице Тагилстроевской до дома № 22 на Октябрьском проспекте. Также нельзя будет проехать в районе улицы Гвардейской — от улицы Кутузова до Шевченко.
- В период с 21 июля по 15 августа будет закрыт для движения участок от дома № 14 по улице Карла Маркса до улицы Огаркова.