В Нижнем Тагиле на два месяца закроют по одной дороге на Тагилстрое и Гальянке

С 30 июня по 1 сентября из-за ремонта теплотрассы будет закрыт для движения участок дороги от дома № 25 на улице Тагилстроевской до дома № 22 на Октябрьском проспекте. Подрядчик — МУП «Нижнетагильские тепловые сети» — в течение всего июля будет проводить ревизию сетей.

Также с 30 июня нельзя будет проехать в районе улицы Гвардейской — от улицы Кутузова до Шевченко. Здесь специалисты МУП «Тагилэнерго» займутся аварийным ремонтом теплотрассы.

Все изменения в схеме движения автотранспорта будут отражены с помощью дорожных знаков. Водителей просят внимательно следить за дорожной ситуацией и заранее выбирать маршруты движения.