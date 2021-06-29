Автоновости

В Нижнем Тагиле на два месяца закроют по одной дороге на Тагилстрое и Гальянке

29.06.2021 15:28

С 30 июня по 1 сентября из-за ремонта теплотрассы будет закрыт для движения участок дороги от дома № 25 на улице Тагилстроевской до дома № 22 на Октябрьском проспекте. Подрядчик МУП «Нижнетагильские тепловые сети» — в течение всего июля будет проводить ревизию сетей.  

Также с 30 июня нельзя будет проехать в районе улицы Гвардейской  от улицы Кутузова до Шевченко. Здесь специалисты МУП «Тагилэнерго» займутся аварийным ремонтом теплотрассы.

Все изменения в схеме движения автотранспорта будут отражены с помощью дорожных знаков. Водителей просят внимательно следить за дорожной ситуацией и заранее выбирать маршруты движения.

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