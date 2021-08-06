В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы на Вагонке закроется автомобильное движение по двум улицам

В Нижнем Тагиле из-за аварийного ремонта теплотрассы с 11 по 30 августа закроется автомобильное движение по улице Бажова на участке от улицы Ильича до Патона. Также с 1 по 30 сентября движение будет закрыто по улице Патона на участке от улицы Школьный проезд до Бажова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

В Нижнем Тагиле до 24 августа из-за ремонта теплотрассы закрыто автомобильное движение по улице Пархоменко на участке от Жуковского до Восточной.

С 6 по 30 августа будет закрыт для движения автомобилей участок от дома № 14 на улице Карла Маркса до улицы Огаркова.