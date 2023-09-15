В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы будет перекрыта дорога по улице Красноармейской

В Нижнем Тагиле в период с 15 по 28 сентября будет закрыта дорога по улице Красноармейской из-за ремонта теплотрассы компанией «Регионгаз-инвест», соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно постановлению, с 15 по 21 сентября будет закрыт участок от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. Затем с 22 по 28 сентября — участок от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова.

Также в документе указано, что компания «Регионгаз-инвест» должна установить дорожные знаки с 15 по 22 сентября в соответствии с утверждённой и согласованной схемой городского дорожного движения.

Напомним, что сквозной проезд по Красноармейской закрывали в мае этого года на полтора месяца. МУП «Тагилдорстрой» в это время проводило реконструкцию канализационного коллектора вблизи парка «Народный».