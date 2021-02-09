В Нижнем Тагиле из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 8 жильцов

В ночь на 9 февраля в Нижнем Тагиле в пятиэтажном муниципальном доме на улице Калинина произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в 03:55, горели вещи в квартире на четвёртом этаже. На место выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС, из здания их силами были эвакуированы 8 человек.

К 4:07 открытое горение ликвидировали, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04:45. О наличии или отсутствии пострадавших пока не сообщается.

Upd.: Позже в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и ГГО сообщили, что в результате пожара получила отравление продуктами горения владелица квартиры.

"Ночью женщина готовила еду на плите, вскоре она отлучилась по своим делам. Оставленная без присмотра пища пригорела и привела к задымлению. Соседи почувствовав запах дыма, вызвали пожарно-спасательную службу. Сотрудники МЧС обнаружили пострадавшую в коридоре без сознания, вытащили из квартиры и передали медикам скорой помощи", — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.