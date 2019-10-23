В Нижнем Тагиле из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 9 человек

22 октября в 15:51 поступило сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже в доме № 62 по улице Выйской. Прибывшие на место сотрудники противопожарной охраны эвакуировали по лестничным маршам 8 человек, в том числе одного ребёнка. Ещё одного взрослого звено газодымозащитной службы эвакуировало с использованием спецоборудования.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, пожару был присвоен повышенный ранг 1 БИС. Огнём повреждено домашнее имущество на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Всего в тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 10 человек личного состава. По факту пожара ведётся проверка, причина устанавливается.