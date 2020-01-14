В Нижнем Тагиле из-за пожара эвакуировали подъезд многоквартирного дома

В ночь на 14 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома № 46 по улице Металлургов. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, на место происшествия прибыли 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 8 человек. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств и дыхательных аппаратов спасены 4 человека.

«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электроудлинителе. В квартире в этот момент никого не было», — уточнили в МЧС.

Огнём повреждено домашнее имущество на площади 35 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.