В Нижнем Тагиле из-за плантации конопли сгорела квартира

В Нижнем Тагиле из-за оранжереи конопли сгорела квартира. Причиной пожара стали специальное освещение и вытяжка для выращивания запрещённых растений. Инцидент произошёл в доме на улице Циолковского. При разборе сгоревших вещей диспетчер пожарной части обнаружил горшки с наркосодержащими растениями. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в соседней комнате оранжерею, оборудованную специальным освещением и вытяжкой. Самодельная электропроводка и стала причиной пожара, который уничтожил весь урожай. Ещё 8 горшков с растениями оперативники обнаружили в душевой кабине, а на балконе хранились несколько горшков с остатками растений, здесь же сотрудники полиции нашли в мешках остатки высушенной травы. Помимо этого, полицейские обнаружили бумажный свёрток с семенами и пластиковые канистры с удобрением для стимуляции роста растений. Всего в квартире было изъято почти 144 грамма конопли.

«По подозрению в совершении преступления наркополицейскими задержан 30-летний мужчина, снимавший квартиру по данному адресу. Ранее не судимый, имеющий постоянное место работы мужчина признался полицейским, что выращивал коноплю для личного потребления. Следователем отдела полиции № 18 возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере"), которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».