В Нижнем Тагиле из-за пандемии коронавируса откладываются ремонты объектов культурного наследия

Тагильским чиновникам пришлось перенести ремонты нескольких объектов культурного наследия на более поздние сроки из-за распространения новой коронавирусной инфекции и финансовых трудностей. Об этом было объявлено накануне на заседании думской комиссии по соцполитике.

Сейчас готовится проектно-сметная документация для обследования территории Демидовского музея-завода, который является объектом культурного наследия. Необходимо провести мониторинг всех объектов музея под открытым небом: доменного, прокатного, механического, кузнечного, мартеновского и энергоцехов, штангового корпуса, заводской конторы, здания конюшен, пожарной части и заводского театра. Затягивается и начало работ по ремонту филиала Нижнетагильского музея изобразительных искусств на улице Уральской, 4. Электронные аукционы на проведение указанных видов работ будут разыграны в лучшем случае в октябре. При этом заплатят подрядчикам только в 2021 году.

«Основной ролью наших учреждений в 2020 году была разработка и подготовка проектно-сметной документации. Все эти виды работ были запланированы по август. Но подрядные организации, которые принимают участие в разработке, либо не работали, либо работали в усечённом составе и не смогли выполнить работы полностью», — пояснила начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

Уже готова документация для капремонта литературного центра «Дом Окуджавы», за её разработку заплатят в сентябре. До конца 2020 года также будет произведена оплата за подготовку проекта по приведению в порядок Нижнетагильской филармонии. Изначально многие объекты были указаны в плане по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году. Из-за пандемии коронавируса Свердловской области, в частности Тагилу, пришлось сильно сокращать расходы и отложить некоторые запланированные ранее мероприятия. Например, строительство «президентского» легкоатлетического манежа на Вагонке тоже перенесли на 2021 год.