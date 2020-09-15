В Нижнем Тагиле из-за пандемии коронавируса без фильтров для очистки воды остались 22 школы

Из-за экономических сложностей, которые возникли в этом году после распространения коронавирусной инфекции, 22 школы остались без новых фильтров для очистки воды. Специальные фильтры планировалось установить до конца года. Но предприятия, которые оказывают услуги по организации питания в Тагиле, — ООО «Комбинат общественного питания» и «ОМС-Лечебное питание» — из-за перевода школ и детских садов на дистанционку понесли серьёзные убытки. Об этом было объявлено сегодня, 15 сентября, на заседании думской комиссии по соцполитике.

«Из-за коронавирусной инфекции питание в школах и детских садах было приостановлено, — напомнила депутатам замначальника управления образования по экономике и финансам Татьяна Гура. — Питающие организации понесли большие убытки. Они направляют инвестиционные средства за счёт той прибыли, которую получают от оказания услуг в образовательных учреждениях. Поэтому фильтры и не были установлены, 22 школы остались без фильтров. В этом году у нас заканчиваются контракты с питающими организациями. Будем организовывать новые конкурсные процедуры на 3 года. И планируем продолжить работу по установке фильтров уже в рамках новых договоров».

Изначально в этом году на обслуживание фильтров с ультрафиолетовым стерилизатором для очистки воды в тагильских детских садах и школах планировалось направить 3,9 млн рублей. В итоге было потрачено 2,1 млн рублей. В 2019 году на те же цели было выделено 4,2 млн рублей. Деньги расходуют предприятия, оказывающие услуги по организации питания в Тагиле. Это обязательство прописано в муниципальных контрактах. Фильтры установлены и работают на пищеблоках уже во всех 143 детских садах, а также в 43 школах.

Напомним, идея установить фильтры на холодное водоснабжение пищеблоков в школах, не только в детских садах, принадлежит депутатам Нижнетагильской гордумы шестого созыва. Они добивались выделения денег на замену старых фильтров в дошкольных учреждениях в течение нескольких лет. В 2015 думцы отчитали чиновников за «ядовитую» воду и потребовали заменить оборудование в детских садах. В 2016 году на одном из заседаний коллегиального органа долгие споры вызвала тема установки некачественных фильтров. Оказалось, что ранее часть руководителей дошкольных учреждений закупила не те стерилизаторы, которые были рекомендованы, а более дешёвые — с меньшими степенями очистки и без ультрафиолетовых ламп. В том же году в Черноисточинском пруду — питьевом водоёме — развились синезелёные водоросли и произошёл массовый мор рыбы, участились случаи массового отравления детей.