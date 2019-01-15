Происшествия

В Нижнем Тагиле из-за оставленного у дверей школы портфеля эвакуировали 130 учащихся

15.01.2019 21:54
В Нижнем Тагиле из-за оставленного у дверей школы портфеля эвакуировали 130 учащихся

130 учащихся средней школы № 71 Нижнего Тагила были эвакуированы накануне, 14 января, после обнаружения у дверей учебного учреждения бесхозного портфеля. Как сообщает сайт sr-week.ru, ученик второго класса оставил свой рюкзак у дверей и пошёл в гардероб, а вернувшись, своего портфеля не обнаружил. Пропажу нашла его одноклассница, но с другой стороны двери.

«Всё бы ничего, но когда учащийся открыл рюкзачок на предмет проверки, всё ли имущество на месте, то внутри обнаружилось нечто, напоминающее взрывное устройство», пишут авторы публикации.

По словам начальника управления образования тагильской мэрии Татьяны Удинцевой, инцидент произошёл в конце учебного дня. О находке тут же были проинформированы оперативные службы города.

«Сотрудники нижнетагильского гарнизона полиции во взаимодействии с другими заинтересованными службами и ведомствами провели необходимый в таких ситуациях комплекс мер реагирования, поскольку вопросы безопасности граждан являются важнейшими в деятельности органов внутренних дел. Никакой реальной угрозы школе и находившимся в ней людям не было. Никаких опасных и тем более взрывных устройств сыщики не обнаружили», пояснил АН «Между строк» по итогам проведённой полицейской проверки начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как отметили в управлении образования, позже нашёлся и хозяин портфеля. Им оказался ученик данной школы.

Также на сайте sr-week.ru уточняется, что спецслужбы прибыли в школу после проверки подозрительного предмета в здании налоговой инспекции. Представитель свердловского полицейского главка подтвердил данную информацию и заверил, что в данном случае находка опасности не представляла.

Фото: Е1.ru
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