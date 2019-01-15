В Нижнем Тагиле из-за оставленного у дверей школы портфеля эвакуировали 130 учащихся

130 учащихся средней школы № 71 Нижнего Тагила были эвакуированы накануне, 14 января, после обнаружения у дверей учебного учреждения бесхозного портфеля. Как сообщает сайт sr-week.ru, ученик второго класса оставил свой рюкзак у дверей и пошёл в гардероб, а вернувшись, своего портфеля не обнаружил. Пропажу нашла его одноклассница, но с другой стороны двери.

«Всё бы ничего, но когда учащийся открыл рюкзачок на предмет проверки, всё ли имущество на месте, то внутри обнаружилось нечто, напоминающее взрывное устройство», — пишут авторы публикации.

По словам начальника управления образования тагильской мэрии Татьяны Удинцевой, инцидент произошёл в конце учебного дня. О находке тут же были проинформированы оперативные службы города.

«Сотрудники нижнетагильского гарнизона полиции во взаимодействии с другими заинтересованными службами и ведомствами провели необходимый в таких ситуациях комплекс мер реагирования, поскольку вопросы безопасности граждан являются важнейшими в деятельности органов внутренних дел. Никакой реальной угрозы школе и находившимся в ней людям не было. Никаких опасных и тем более взрывных устройств сыщики не обнаружили», — пояснил АН «Между строк» по итогам проведённой полицейской проверки начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как отметили в управлении образования, позже нашёлся и хозяин портфеля. Им оказался ученик данной школы.

Также на сайте sr-week.ru уточняется, что спецслужбы прибыли в школу после проверки подозрительного предмета в здании налоговой инспекции. Представитель свердловского полицейского главка подтвердил данную информацию и заверил, что в данном случае находка опасности не представляла.