В Нижнем Тагиле из-за неправильно припаркованного автомобиля пожарные несколько минут не могли приступить к тушению квартиры (ВИДЕО)

26 мая в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской, 84а произошёл серьёзный пожар. В квартире на 5-м этаже сгорели домашние вещи. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении собственника квартиры.

В помещении в этот момент находились мужчина и женщина. Предполагается, что хозяин курил в комнате и случайно уголёк от сигареты попал на матрас. После матрас загорелся, потушить его самостоятельно не удалось. Окна в квартире были открыты, поэтому из-за притока кислорода пламя быстро распространилось. Соседи вызвали МЧС, но огнеборцы долго не могли подъехать к дому из-за припаркованной машины.

Как видно на любительской видеозаписи, пожарный автомобиль подъезжает к дому, но из-за припаркованной на самом повороте легковушки не может проехать дальше. Потерянное время позволило огню быстро распространиться по квартире и уничтожить всю мебель и личные вещи хозяев.

В отделе надзорной деятельности сообщили, что пострадавших нет, а по факту пожара ведётся проверка.