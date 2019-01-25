В Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Днём 25 января в квартире на пятом этаже дома № 109 по улице Красноармейской в огне погиб 53-летний мужчина. Сообщение на телефоны оперативных служб поступило около 13:00. Сгорело домашнее имущество на площади 10 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава.

«72-летняя тёща погибшего с признаками отравления угарным газом госпитализирована в токсикоцентр. По предварительным данным, возгорание возникло из-за курения в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».