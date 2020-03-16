В Нижнем Тагиле из-за неосторожного обращения с огнём погибла 42-летняя женщина. Она проживала на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Константина Пылаева. Сообщение о пожаре в доме № 26 поступило 15 марта в 17:30. Дым заполнил весь подъезд. Спасатели успели вывести на улицу 13 человек, в том числе 3 ребёнка. Однако в результате пожара погибла 42-летняя женщина.

«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. В 17:38 огонь локализован, в 17:41 открытое горение ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 18:39. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём погибшей», — рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС.