​​​​​​​В Нижнем Тагиле из-за легковушки с летней резиной в ДТП пострадали три человека

Около полуночи 17 октября на Вагонке произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе 12-летняя девочка. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 31-летний водитель на Kia Spectra с летней резиной двигался по улице Алтайской, но у дома №60 мужчина не справился с управлением, и машина выехала на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем в Mazda СХ7.

В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка Mazda СХ7. В момента аварии она ехала на переднем пассажирском сидении, пристегнувшись ремнём безопасности. Её осмотрели медики и с ушибом левого коленного сустава отпустили домой. Кроме того, различные травмы получили пассажиры Kia Spectra. Мужчины 36 и 33 лет были доставлены в ЦГБ № 4 для оказания медицинской помощи.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать дорожные и метеорологические условия, снижать скорость, избегать резких маневров. Также необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.