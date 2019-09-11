В Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания проводки загорелся частный дом

Утром 11 сентября в Нижнем Тагиле огонь охватил крышу частного дома на улице Садоводов. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть около 9 часов утра. Хозяйка дома услышала треск на чердаке, характерный для пожара, и выбежала из дома. Сама женщина не пострадала.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, на площади 140 квадратных метров горела кровля частного дома. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки на чердаке.

Пожар мог перекинуться на соседние здания из-за высокой плотности застройки, поэтому тушили огонь по повышенному рангу сложности 1-БИС четыре спецмашины и девять человек личного состава.

Открытое горение ликвидировали почти через 30 минут, а разбирали сгоревшие конструкции до 11 часов дня.