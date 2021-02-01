В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили прогулку с фонариками

В эту субботу, 6 февраля, в Нижнем Тагиле должна была пройти седьмая прогулка по городу «Тагильский светлячок» (6+). Сегодня стало известно, что из-за эпидемиологической ситуации в администрации города приняли решение о переносе акции. Новая дата пока не называется.

Организаторы вечерней прогулки по городу с фонариками — клуб туристов «Азимут» и Центр развития туризма. Ежегодно маршрут меняется, но традиционно участникам рассказывают об истории улиц и зданий, которые они проходят. В этом году тагильчан обещают познакомить с историей проспекта Ленина и здания железнодорожного вокзала.