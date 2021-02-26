В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии на Вагонке 5 дней на дорогу выливалась горячая вода

22 февраля во дворе на улице Орджоникидзе, 15 в Нижнем Тагиле в результате аварии произошла утечка горячей воды на водоводе диаметром 500 мм. За 5 дней вытекающая вода затопила все прилегающие улицы. Как сообщил АН «Между строк» замглавы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков, вода пошла по каналам, вышла на улице Крупской и там начала разливаться. Отключать воду сразу не стали из-за морозов, аварийные работы были отложены до сегодняшнего дня.

«Сегодня проводятся работы, до конца дня они завершатся, течи уже быть не должно. К вечеру планируем подать тепло в жилые дома», — рассказал Дмитрий Камешков.