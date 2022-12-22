В Нижнем Тагиле из-за гигантского катка на проспекте Строителей пожарная машина не смогла попасть во двор

Накануне в Нижнем Тагиле из-за перекрытия проспекта Строителей автомобили МЧС не смогли проехать во двор после сообщения о пожаре. Как сообщает телеканал «Реальный Тагил», вечером 21 декабря произошло возгорание в доме на проспекте Ленина, 57/2 (кинотеатр «Родина»). Около 19:00 жильцы почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

«Думали, что-то загорелось в подвале. А когда пошли в подвал в соседний подъезд, оказалось, что это соседка курила и в мусорное ведро кинула окурок, ведро с мусором горело. Соседка состоит в психдиспансере на учёте. Хорошо, что так закончилось, а если бы огонь распространился дальше?» — рассказала изданию жительница дома.

Тагильчанка уточнила, что из-за узких дорог, предназначенных только для пешеходов и легковушек, пожарным пришлось бросить машину между домами № 4 и 6 на проспекте Строителей. Спасатели были вынуждены бежать через весь двор, чтобы догнать больную соседку и не допустить распространения огня дальше. По мнению женщины, если бы подобная ситуация произошла глубокой ночью, то трагедии избежать бы не удалось.

Как пишет ИА «Реальный Тагил», после инцидента жители дома создали в одном из мессенджеров чат, в котором планируют обсуждать проблему их двора и искать пути решения. Например, одна из участниц чата предложила МЧС провести рейд в их дворе, чтобы оценить ситуацию на месте. В администрации Нижнего Тагила жильцам дома заявили, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей комиссии по гражданской обороне. По словам собеседницы издания, ей удалось дозвониться до замглавы по горхозяйству Егора Копысова, но чиновник ей ответил, что в этой ситуации виновата управляющая компания, которая не чистила дворы.

В отделе надзорной деятельности МЧС журналисту АН «Между строк» уточнили, что вчерашний вызов был ложным и если бы пожар действительно произошёл, то спасатели добрались бы до очага возгорания при помощи пожарных рукавов.

«Вчера пожарные выезжали на проспект Ленина, 57/2, но вызов оказался ложным. Пожар не был зафиксирован. До очага возгорания сотрудники доберутся при помощи пожарных рукавов, если не будет возможности подъехать на машине. Кроме того, очередные рейды по дворам проводятся не с целью наказать людей, а с целью предупредить граждан о возможных последствиях», — уточнили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС.

Напомним, жильцы и предприниматели с проспекта Строителей жаловались на гигантский каток, который растянулся на 120 метров от дома № 1 до дома № 6. Жители объясняли, что ежегодное перекрытие этой улицы доставляет им немало неудобств. Накануне, после публикации многочисленных жалоб тальчан, коммунальные службы расчистили дорогу возле дома на проспекте Ленина, 57/2 (кинотеатр «Родина»).

«По факту обращения жильцов на странице главы города была проведена выездная проверка с участием руководства и специалистов управления городским хозяйством, руководителя организации подрядчика, представителей 9 отряда МЧС России. По итогам поверки установлено, что автомобиль скорой медицинской помощи к 7-му подъезду дома № 2 по проспекту Строителей может заехать как со стороны проспекта между домами 6 и 4 и далее через двор в арку, а также по тротуару в арку непосредственно дома № 2. К слову, для спецтехники проезд по тротуару разрешён. Пожарная машина на базе КамАЗа, также может проехать по тротуару до арки дома № 2. Для обеспечения беспрепятственного проезда дорога будет расчищена от снега и автомобиль пройдет не только до арки, но и в арку», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.