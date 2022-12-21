После публикации АН «Между строк» коммунальщики почистили двор возле катка на проспекте Строителей

После жалоб местных жителей и предпринимателей коммунальные службы накануне почистили от снега внутридворовую территорию у дома на проспекте Ленина, 57/2 (кинотеатр «Родина»). По словам читательницы АН «Между строк», уже на следующее утро после публикации во двор приехала спецтехника и начала активную работу.

«Я не знаю, связаны ли эти два события, но факт остаётся фактом: почистили, как смогли, и на этом спасибо. Теперь места для манёвров и парковки стало гораздо больше», — говорит тагильчанка.

Напомним, жильцы домов и владельцы компаний, расположенных в начале проспекта Строителей, недовольны гигантским катком, который растянулся на 120 метров, от дома № 1 до дома № 6. По словам жителей и предпринимателей, ежегодное перекрытие этого участка доставляет им немало неудобств, поскольку во двор со стороны проспекта Строителей не заехать не только личным автомобилям, но и пожарным машинам. Ситуацию ухудшают не почищенные от снега внутридворовые территории.

В соцсетях подписчики АН «Между строк» в комментариях к посту разделились на два лагеря. Первые считают, что ради такой забавы местные жители могут и потерпеть пару месяцев, вторые же убеждены, что права одних не должны ущемляться за счёт интересов других.