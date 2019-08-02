В Нижнем Тагиле из-за дождей массово не работают светофоры

В Нижнем Тагиле из-за дождей на многих дорожных перекрёстках и отдельных улицах возникли серьёзные проблемы с работой светофоров. Об этом сегодня, 2 августа, на аппаратном совещании сообщил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. Неоднократные отключения светофоров были зафиксированы на перекрёстках Карла Маркса — Первомайская, Газетная — Первомайская, улице Береговой-Ударной и во многих других местах.

«Я дал поручение разобраться с этой ситуацией ещё вчера. Было очень много отключений светофоров и жалоб тагильчан. Повысился риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Сегодня опять еду, вижу — та же проблема. Кабели многие старые, пока лежат в земле — высыхают, потом происходят замыкания», — отметил Горячкин.

В «Сигнале-3» сообщили, что проблема со светофорами возникла из-за непрекращающихся в течение нескольких дней дождей и износа кабелей, которые лежат в земле уже более 10 лет. Пока в городе была хорошая погода, неисправность некоторых кабелей не была видна и светофоры исправно работали. «Сигнал-3» обещал заменить всё испорченное оборудование, которое было обнаружено, к концу сегодняшнего вечера.