В Нижнем Тагиле из-за COVID-19 и ОРВИ на карантин закрыли 76 классов

По данным на 5 октября, в Нижнем Тагиле на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыто 62 класса в 19 школах. Учащиеся переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает управление образования администрации города.

Из-за ОРВИ на карантин закрыто 14 классов в 8 школах. Напомним, класс закрывается в том случае, если количество заболевших составляет 20 или более процентов. В управлении образования отмечают, что, согласно статистике, старшеклассники болеют чаще, чем ученики начальных классов.

Полностью закрытых на карантин школ нет.