В Нижнем Тагиле из окон выпали 5-летняя девочка и пьяная женщина

Вечером 19 июля из окна дома на улице Тельмана выпала 5-летняя девочка. Мама вышла в магазин, оставив ребёнка с бабушкой. В какой-то момент девочка облокотилась на москитную сетку и выпала со второго этажа здания. Ребёнок не пострадал, никаких видимых повреждений не обнаружено. Сейчас медики проводят дополнительное обследование.

В этот же вечер в доме на улице Сибирской из окна выпала 37-летняя женщина. В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что женщина поссорилась с мужем во время застолья и спрыгнула со второго этажа. В состоянии алкогольного опьянения и с переломом предплечий и правой голени женщину госпитализировали в больницу.

Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости соблюдения мер безопасности, чтобы исключить случаи выпадения детей из окон.