В Нижнем Тагиле из окна выпал 5-летний мальчик

Накануне, 24 октября, в отдел полиции № 19 поступило сообщение, что из окна на втором этаже дома № 8 по улице Технической выпал 5-летний ребёнок. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на место выехали сотрудники ППС. Ребёнок остался жив и был передан бригаде скорой помощи. Медики диагностировали ушибы и ссадины, неопасные для здоровья, после чего мальчик был отдан маме.

«Мама пояснила, что ненадолго отлучилась из дома, а в это время ребёнок залез на подоконник и упал. Мама 1981 года рождения, воспитывает трёх детей одна. Ей выписан административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас семья будет поставлена на учёт и будет находиться на контроле», — отметили в полиции.