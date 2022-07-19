В Нижнем Тагиле из окна третьего этажа выпал маленький мальчик

В Нижнем Тагиле с третьего этажа дома по проспекту Вагоностроителей выпал трёхлетний ребёнок. Мальчик получил травмы, сейчас он проходит лечение в Детской горбольнице, пишут ИА «Все новости».

Сообщение об инциденте поступило в полицию 15 июля около 18:00 от 24-летней матери-одиночки. В тот день женщина прибиралась на кухне, а сын находился рядом.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» изданию уточнили, что молодая мама вышла в туалет выбросить мусор. Вернулась на кухню, обнаружила открытое окно, под которым лежал малыш.

Ребёнка вместе с матерью госпитализировали в хирургическое отделение Детской горбольницы на Кузнецкого. После оказания помощи состояние ребёнка стабилизировалось, идёт процесс восстановления.

Мама пострадавшего малыша рассказала полицейским, что соблюдает правила безопасности, она не предполагала, что ребёнок сможет самостоятельно залезть на подоконник. Семья, в которой произошел несчастный случай, считается благополучной, к ответственности мать-одиночку привлекать не будут. Произошедшее расценили как несчастный случай.

Напомним, 16 июля в Серове девочка выпала из окна 7-го этажа. С тяжёлыми травмами и переломами ребёнок был доставлен в Серовскую ГБ.