В Серове пятилетняя девочка выпала с 7-го этажа 

На прошедших выходных вечером, 16 июля, в городе Серове из окна многоэтажки по улице Ленина, 151, из окна 7-го этажа выпала пятилетняя девочка .
Начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что девочка гостила у отца, находилась одна в комнате, где было открыто окно. Будучи без присмотра, она забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. По словам очевидцев, ребёнок с тяжёлыми травмами и переломами доставлен в Серовскую ГБ. Полиция проводит проверку по данному инциденту.
«Сотрудникам полиции территориального ОВД о данном ЧП 16 июля в 18:59 рассказал фельдшер скорой медпомощи. Воспитанница детского дошкольного учреждения “Вишенка” с диагнозом закрытый перелом бёдер была доставлена в больницу, где сейчас врачи борются за её жизнь. Малышка проживает совместно с мамой 1994 года рождения, которая ранее на учёте в ПДН не состояла и к административной ответственности не привлекалась», — сообщил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.