В Серове пятилетняя девочка выпала с 7-го этажа 

На прошедших выходных вечером, 16 июля, в городе Серове из окна многоэтажки по улице Ленина, 151, из окна 7-го этажа выпала пятилетняя девочка .

Начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что девочка гостила у отца, находилась одна в комнате, где было открыто окно. Будучи без присмотра, она забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. По словам очевидцев, ребёнок с тяжёлыми травмами и переломами доставлен в Серовскую ГБ. Полиция проводит проверку по данному инциденту.