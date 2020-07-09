В Нижнем Тагиле из горящей квартиры спасли женщину

Около 21:00 8 июля в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на 6-м этаже в доме № 33 по улице Зари. Как сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил», со слов подписчиков, в квартире в это время находилась женщина, которая кричала в окне и просила о помощи. В результате пожара на площади 4 кв. м повреждено домашнее имущество. По лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 3 человека. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:46. О причинах пожара не сообщается.