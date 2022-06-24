Общество

В Нижнем Тагиле ищут проектировщика ремонта моста в Северном посёлке

24.06.2022 15:55
В Нижнем Тагиле ищут проектировщика ремонта моста в Северном посёлке

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для подготовки проекта реконструкции путепровода через железнодорожные пути на Северном шоссе. Соответствующий аукцион мэрия разместила на сайте госзакупок 22 июня. Начальная цена конкрата составляет 6 млн рублей, финансирование предусмотрено за счёт средств муниципального бюджета. Аукцион продлится до 30 июня.

Общая строительная длина путепровода составляет 68 метров, ширина — 22 метра. Предусмотрены две полосы движения для транспорта, а также трамвайные линии и наружное освещение протяжённостью 300 метров. Сооружение, которое соединяет посёлок Северный с внешним миром, уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии. 

Напомним, в этом году мэрия Нижнего Тагила планировала отремонтировать ещё два путепровода: мост на улице Космонавтов и пешеходный Горбатый мост. Об этом в январе 2022 года сообщил вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. По словам Копысова, в этом году начнётся проектирование и будет проведён конкурс по поиску подрядчиков. Однако средств на ремонт объектов в бюджете города нет, деньги планируют попросить у региона. 

Фото: скриншот с Google карт/ фрагмент
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