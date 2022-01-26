В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать ещё три моста

В этом году мэрия Нижнего Тагила планирует отремонтировать ещё три путепровода. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов телеканалу «Тагил-ТВ».

В планах — ремонт моста на улице Космонавтов на Красном Камне, реконструкция моста Металлургов, он же Горбатый мост, на улице Челюскинцев и обновление путепровода над железнодорожными путями по Северному шоссе.

По словам Егора Копысова, в этом году начнут проектирование и проведут конкурс по поиску подрядчика. Однако средств на ремонт этих объектов в бюджете города нет, деньги планируют попросить у региона.

На днях на заседании областного правительства утвердили новую подпрограмму по ремонту мостов. По её задумке, реконструкция объектов будет проходить не только в небольших населённых пунктах, но и распространится на крупные города. После подготовки проектной документации мэрия Нижнего Тагила планирует заявиться на участие в данной программе.

«Пока ещё всех нюансов данной программы мы не видели, но в целом готовимся в дальнейшем к ремонту мостовых сооружений, и когда проекты будут подготовлены, будем участвовать в программе», — заявил Егор Копысов.

Напомним, сейчас в городе не окончена реконструкция моста на улице Циолковского. После семи месяцев строительных работ движение по нему открыли днём 31 декабря. Проезд по путепроводу разрешён только легковому и общественному автотранспорту по одной полосе для каждого направления.