В Нижнем Тагиле ищут педофила, который напал в подъезде на восьмилетнюю девочку

Сотрудники полиции и Следственного комитета Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.

По данным АН «Между строк», неизвестный напал на школьницу в подъезде. По словам руководителя Следственного отдела по Тагилстроевскому району Патра Понявина, ведомством по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных в районе школы № 56 по улице Гвардейской, которые зафиксировали жертву преступления и подозреваемого», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Приметы подозреваемого: на вид 35–40 лет, худощавого телосложения, рост 165–170 см, тёмно-русые волосы, лицо овальное. Был одет в тёмно-синие джинсы, чёрный короткий пуховик, туфли и вязаную шапку.

Сотрудники правоохранительных органов просят возможных очевидцев, проходивших в то время по улице, проезжавших на автотранспорте по дороге, а также тех, кто может опознать мужчину по видеозаписи или указанному фото, обращаться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-60-02, либо на линию «02», либо в отдел полиции № 19 по телефону 8 (3435) 97-69-31.