В Нижнем Тагиле ищут компанию, которая за 10 млн рублей разработает документацию для ликвидации шламонакопителя токсичных отходов на Кушвинском полигоне

Администрация Нижнего Тагила разместила закупку на выполнение проектно-сметной документации на ликвидацию шламонакопителя токсичных отходов на Кушвинском полигоне, где сейчас идёт строительство мусоросортировочного комплекса. Деньги на это были предусмотрены в проекте бюджета города, начальная стоимость контракта составляет 9,9 млн рублей. Заказчиком является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Срок подачи заявок на конкурс — до 23 июня.

Шламонакопитель находится в районе Ленинского полигона твёрдых бытовых отходов. Для дальнейшей работы строящегося мусоросортировочного комплекса необходимо избавиться от отстойника для выбросов токсичных отходов Высокогорского механического завода. Он продолжал работу до 1983 года и использовался для складирования шламов нефтепродуктов, отработанных синтетических, минеральных масел и других отходов I–III класса опасности.

По предварительным оценкам специалистов, в месте складирования находится около 400 тонн отходов. Самым безопасным способом восстановления земель, по мнению экологов, считается технологический вариант с понижением класса опасности отходов с помощью особых микроорганизмов и последующей рекультивацией. Однако каким способом будет рекультивирован шламонакопитель, станет известно после подготовки самого проекта.

Согласно техническому заданию, кроме геодезических работ подрядчику необходимо будет провести геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Помимо заказчика, проектно-сметную документацию нужно будет согласовать с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Напомним, ранее Министерство природных ресурсов и экологии сформировало список площадок, которые необходимо ликвидировать в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», который был запущен по поручению президента Владимира Путина. Всего в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде на начало апреля входило 457 объектов по всей стране.

Напомним, что строительство нового мусоросортировочного завода и полигона по переработке ТКО в Нижнем Тагиле началось в 2021 году. Строительством на месте занимается АО «Облкоммунэнерго», а генеральным подрядчиком является московская компания АО «Интертехэлектро».

Планируется, что мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, а мощность мусоросортировочного комплекса — 185 тысяч тонн в год. При этом подразумевается, что 30% отходов направят на повторное использование.