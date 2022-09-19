В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД нашли 77 нарушений в работе пассажирских автобусов

В Нижнем Тагиле во время рейда, проходившего с 14 по 16 сентября, сотрудники ГИБДД выявили 77 нарушений со стороны водителей общественного транспорта. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, на территории нашего города и Горноуральского городского округа инспекторы технадзора проверили 271 автобус, работающий на регулярных городских, пригородных и междугородних маршрутах.

10 нарушений было выявлено по ст. 12.5 ч. 1.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении). Пятеро водителей управляли автобусами с неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Двое водителей и вовсе не имели права управления транспортным средством. Также зафиксировано одно нарушение правил перевозки людей.

В Свердловской области с начала 2022 года по вине водителей автобусов произошло 60 дорожных аварий. В результате один человек погиб, 75 получили различные травмы.