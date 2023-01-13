В Нижнем Тагиле инспекторы ДПС помогли женщине-водителю выбраться из «снежной ловушки» на дороге

В Нижнем Тагиле полицейские помогли женщине-водителю на Renault выехать из колеи на заснеженной дороге. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», она пыталась объехать перекрытый маршрут по незнакомому пути и застряла.

Инцидент произошёл в районе садового товарищества «Черёмушки». В дежурную часть полиции поступило сообщение с просьбой о помощи, после чего сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия, где при участии неравнодушных граждан быстро вытащили автомобиль из снежной колеи. Женщина поблагодарила инспекторов за оперативно оказанную помощь.

В Госавтоинспекции напоминают автолюбителям: при возникновении сложной ситуации можно круглосуточно обращаться за помощью в дежурную часть ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону +7 (3435) 47-70-01 либо по линии 112.