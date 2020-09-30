В Нижнем Тагиле иномарка сбила велосипедиста

В Нижнем Тагиле вечером 30 сентября женщина за рулём Nissan Teana сбила велосипедиста. ЧП произошло в 18:00 на улице Смелянского.

Как рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД, 33-летняя автолюбительница ехала со стороны Черноисточинского шоссе по улице Смелянского, при повороте на улицу Удовенко женщина не предоставила преимущество в движении велосипедисту, который ехал по дороге в прямом направлении.

В результате происшествия 33-летний велосипедист с травмами был доставлен во вторую городскую больницу.