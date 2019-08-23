В Нижнем Тагиле иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе (ФОТО)

В Нижнем Тагиле женщина на Lexus RX сбила на пешеходном переходе на Тагилстрое 7-летнего мальчика. Ребёнок вместе с сестрой переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.

Как сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, ДТП произошло 23 августа в 12:40. 42-летняя водитель иномарки ехала по улице Балакинской со стороны Индустриальной. Возле дома № 16 женщина допустила наезд на пешехода.

«Водитель пояснила, что въезжала на перекрёсток на заканчивающийся разрешающий сигнал светофора (светофор переключался на запрещающий сигнал)», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

По данным ГИБДД, стаж вождения женщины — 14 лет. Ранее она неоднократно привлекалась за превышение скорости.

В результате ДТП ребёнок был отпущен домой с диагнозом «ушиб левой стопы».