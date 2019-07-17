В Нижнем Тагиле иномарка сбила девочку-подростка на пешеходном переходе

ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло на перекрёстке улиц Красноармейская и Карла Маркса в среду, 17 июля в 16:44.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, 14-летняя девочка перебегала дорогу по пешеходному переходу, так как до окончания зелёного сигнала оставалось 6 секунд. В это время 48-летний водитель автомобиля Toyota RAW4 выехал на перекрёсток со стороны улицы Красноармейская. Поскольку уже горел разрешающий сигнал светофора, автомобилист не стал сбавлять скорость перед переходом и допустил наезд на ребёнка.

Девочка получила ушиб пальца и ссадину. После осмотра медиками она была отпущена домой.

Проверка показала, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв. Ранее мужчина неоднократно привлекался за превышение скорости.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.