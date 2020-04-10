В Нижнем Тагиле идёт подготовка площадки для бурения опор моста через Тагильский пруд

В Нижнем Тагиле готовят площадку для бурения опор моста через Тагильский пруд. Сегодня на площадке работают восемь самосвалов, которые подвозят скальный грунт для отсыпки технологического острова и готовят площадку для буровой установки, сообщает пресс-служба мэрии.

«В ближайшее время на стройплощадку должна прибыть буровая установка для бурения свай под первую и вторую опоры. Со следующей недели будет дан старт этой работе, и до конца апреля она должна быть завершена», — рассказал представитель генподрядчика ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.

Он также добавил, что на объекте сегодня работают специалисты МУП «Тагилдорстрой», ООО «Уралспецтранс» и ООО «УБТ-Сервис». Последние трудятся на правом берегу пруда: вырубают деревья и отсыпают временную подъездную дорогу протяжённостью два километра.

«С начала строительных работ, а это чуть больше месяца, мы вырубили деревья, демонтировали восемь частных домов, попавших в границы стройки, сняли слой земли, привели к необходимой высотной отметке стройплощадку и отсыпали подъездную дорогу к ней», — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

В июне мостостроители начнут возведение технологического моста, чтобы продолжить бурение свай под опоры. За лето они должны завершить эти работы. С момента старта строительства все подрядные организации работают по утверждённым планам. Как отмечают участники процесса, сложная эпидемическая ситуация в стране не повлияет на выполнение графика строительства, так как все подрядные организации, а также предприятия-поставщики материалов и оборудования работают в обычном режиме.