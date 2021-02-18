В Нижнем Тагиле и соседних городах живёт 50 человек с доходом выше 10 млн рублей

Жители Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, Горноуральского городского округа и закрытого посёлка Свободный задекларировали доход за 2019 год от 1 до 10 млн рублей. По данным налоговой инспекции № 16, таких человек оказалось 2,5 тысячи. Ещё 50 человек сообщили о годовом доходе свыше 10 млн рублей, пишет ИА «Все новости».

Всего декларации о доходах подали почти 39,5 тысячи жителей. 40 из них указали, что их доходы составили от 10 до 100 млн рублей, ещё 10 пополнили свой бюджет на суммы от 100 до 500 млн рублей.

Как рассказали в ведомстве, 28,7 тысячи получили доход по трудовым гражданско-правовым договорам, почти 4,5 тысячи — от продажи недвижимости и около 1,7 тысячи свердловчан продали транспорт. 246 человек в 2019 году заработали на сдаче имущества в аренду, 130 жителей получили доход от подарков, 96 — от торговли акциями, а 12 выиграли в лотерею или азартных играх. При большей сумме налоговым агентом выступает организатор.