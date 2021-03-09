В Нижнем Тагиле и пригороде за выходные в пожарах погибли два человека

7 марта пожар произошёл в жилом доме по ул. Энтузиастов, 39 в Нижнем Тагиле. В одной из комнат коммунальной квартиры погиб 63-летний мужчина. На площади 2 кв. м обгорело домашнее имущество. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении самого погибшего.
Пожар на ул. Энтузиастов
Пожар на ул. Энтузиастов
Второй пожар случился в праздничный день — 8 марта. В посёлке Первомайском на улице Ленина 50-летний мужчина пришёл помочь другу по хозяйству, но погиб в результате несчастного случая. По информации дознавателей, он сушил одежду над металлической печью, возгорание вещей привело к возникновению пожара. На площади 60 кв. м сгорели дом и надворные постройки.
«Обстоятельствами, способствовавшими гибели, дознаватели называют состояние сна людей (оба пожара произошли в утренние часы) и позднее обнаружение пожара. Трагедии можно было бы избежать, если бы помещения были оборудованы автономными пожарными извещателями — приборами пожарной автоматики, которые улавливают дым на ранней стадии развития пожара и подают громкий звуковой сигнал, который разбудит даже глубоко спящего человека», — сообщили в отделе надзорной деятельности.