В Нижнем Тагиле и пригороде за выходные в пожарах погибли два человека

7 марта пожар произошёл в жилом доме по ул. Энтузиастов, 39 в Нижнем Тагиле. В одной из комнат коммунальной квартиры погиб 63-летний мужчина. На площади 2 кв. м обгорело домашнее имущество. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении самого погибшего.

Пожар на ул. Энтузиастов Пожар на ул. Энтузиастов

Второй пожар случился в праздничный день — 8 марта. В посёлке Первомайском на улице Ленина 50-летний мужчина пришёл помочь другу по хозяйству, но погиб в результате несчастного случая. По информации дознавателей, он сушил одежду над металлической печью, возгорание вещей привело к возникновению пожара. На площади 60 кв. м сгорели дом и надворные постройки.



Пожар в п. Первомайский

