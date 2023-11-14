В Нижнем Тагиле и пригороде с 14 ноября по 6 декабря будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 01.11.2023 09:00 по 17.11.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: ГЭК "Жигули" Алтайская 1

2 с 12.11.2023 23:00 по 14.11.2023 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: 9 Января 3, 5; Бирюзовая 2, 6, 8; Днепровская 5, 8; Магазин "Хлеб" Бирюзовая 2-128; автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферного воздуха Бирюзовая в районе домов № 4, 6; узел связи Днепровская 5 (подъезд № 2)

3 с 13.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32, 39, 41, 43; Светофор Садоводов /Свердловский тр.

4 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 18; Жданова 33; Кольцова 111, 112, 26-1, 26-2, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 48-1, 48-2; Шмидта 22, 22Т; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; ТП-3816

5 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 п. Черноисточинск: Кирова 16-44, 3-33; Калинина 1-5, 2-10; Ленина 2-4; Кирова 14 - ООО "Торгресурс" (предпр.общепита) Ввод 2; Кирова 16А - (Нежилое здание) вв.2

6 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 п. Черноисточинск: Чапаева 1-3; Кирова 10-12; Д/сад №50 (ввод 2); Кирова 14 - ООО "Торгресурс" (предпр. общепита) Ввод 1; Кирова 16А - (Нежилое здание) вв.1

7 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Волгодонская 1, 10, 12, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Жданова 18; Лермонтова 3, 3-1, 6; Перова 27, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 47; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64

8 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Забойщиков 28, 28а; Красной Звезды 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31 А

9 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

10 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Камнетесов 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Шамотная 18; Широкая 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 86

11 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

12 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

13 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 13, 18, 20, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6

14 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 7, 9; Сланцевая 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7

15 с 14.11.2023 09:30 по 14.11.2023 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 20-2, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Советская уч.82; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

16 с 14.11.2023 10:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Индустриальная 22, 29а, 31д, 31ж; промплощадка ул. Индустриальная

17 с 14.11.2023 10:00 по 16.11.2023 18:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Чауж: ул. Солнечная; п. Чауж (все), Нижняя пасека, Верхняя пасека

18 с 14.11.2023 13:30 по 14.11.2023 16:30 г. Нижний Тагил: Красноармейская 81, 81а; Черных 1, 5, 7, 9; светофорный объект Красноармейская -Черных; РК NTG 040 GGBB (АРБПиЭО №11 от 2003г.) Черных /Фрунзе (м-н Продукты); н/о ТРП-1009

19 с 14.11.2023 13:30 по 14.11.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Вязовская 10, 12, 14, 16; Газетная 72, 80; Мира 27, 29; офис Вязовская 10 (пл. быв.кв. 2); офис Вязовская 10 (пл.бывш. кв. 27); Компьютерный салон Вязовская 10-42; Офис Вязовская 16/72-2; Промышленный магазин Газетная 72 (цокольный этаж); магазин "Мир охоты" Газетная 72-64; гараж Газетная 72/16; Нежилое помещение Газетная 72/16; нежилое помещение Газетная 72/16; ремонт обуви Газетная 72/16; жилой дом Газетная 72/16; Кластер 055 Газетная 72/16; Интернет Газетная 72/16; коммутатор Газетная 72/16; магазин Газетная 72/16 - кв. 93,94; Магазин промтоваров Газетная 72/16-48; магазин "Цветы" Газетная 72/16-61; нежилое помещение Газетная 72/Вязовская 16; М-н "Семья" Газетная 80-33,34; Кластер 055 Газетная 80/29; Интернет Газетная 80/29; Нотариальная контора Газетная 80/29; Подвальное помещение Газетная 80/29; коммутатор Газетная 80/29; Магазин "Адидас" Газетная 80/29-3,4; Офис Газетная 80/Мира 29; нежилое помещение Газетная 80/пр.Мира, 29; Гараж, бокс № 4 Газетная р-н дома №72 бокс №4; Магазин "Мастер - сантехник" Мира 29/Газетная 80; салон-магазин МТС Мира 29/Газетная,80; ; гаражи Газетная; Светофор Газетная - Мира

20 с 14.11.2023 23:00 по 18.11.2023 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: 9 Января 4; Парижской Коммуны 8; пульт управления н/о от ТП-2836 пос. Северный

21 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Пушкина 1, 3, 5, 7; Сланцевая 13А, 13а; Ульяновская 27, 29; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9; светофорный объект Ульяновская -Сланцевая; ШУО-0,4 кВ от ТП-3817 Чаплыгина

22 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 11, 13, 15, 17, 17-4, 19, 2В, 2а, 2б, 9; Гайдара 46, 48, 50, 50-1, 52, 56, 58, 60, 62, 64; Дом Авангардная 2-б кв. 1; Дом Авангардная 2В, кв. 3; Дом Авангардная 2В, кв.2

23 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

24 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Быкова 11, 13, 15, 17, 19, 19-2, 19а, 3а, 5, 7, 9, 9гар; Высокогорская 31; Оплетина 13, 15; Черемшанская 22, 47, 51, 53, 55, 55А; жилой дом Быкова 3, литер А; жилой дом Быкова 3, литер Б; Гараж Черемшанская 49гар; здание гаража Черемшанская р-н "Высокогорец"

25 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

26 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46; Кулибина 11, 13, 9; АЗС № 3 Красногвардейская

27 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кулибина 44, 46, 54, 56, 60, 60б; Менделеева 16а, 20, 27

28 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Максима Горького 27, 29, 33; Тагильская 58А, 60; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; светофорный объект Максима Горького -Черных; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар

29 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

30 с 15.11.2023 09:00 по 15.11.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2А, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Голубая 15, 17; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64; Жданова 22, 28, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 2 Б, 2 Г, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 45, 5, 6, 7, 9; Сталеваров 16; Шмидта 10, 12, 14, 16; Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9; Интернациональная 10, 13, 18, 2, 20, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 35, 43, 49, 5, 52, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 7, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Грунтовый пер. 6; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; нежилое помещение Рудный 10-12; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146; ТП-3801 ; ТП-3802 ; ТП-3804 ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; ; жилой дом Ак. Павлова; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

31 с 15.11.2023 09:30 по 15.11.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Уральский пр. 44, 46, 48, 50, 52, 54; мастерская по ремонту обуви Уральский 54 (пл. бывш. коляс. под. №2)

32 с 15.11.2023 16:00 по 16.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Уральский пр. 44, 46, 48, 50, 52, 54; Ювелирный магазин Уральский 54-182; н/о ТП-1694

33 с 15.11.2023 23:00 по 16.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Октябрьский просп 2, 2-3, 2а, 4, 6, 8; парикмахерская Октябрьский просп 2-1,2; Стоматологический салон Октябрьский просп 2-37,38,4; Магазин "Рыбачок" Октябрьский просп 2-75,76; Магазин "Винный погреб" Октябрьский просп 8 - 1; Магазин Октябрьский просп 8-108; н/о ТП-1683

34 с 16.11.2023 09:00 по 16.11.2023 16:00 (1 раз на 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ключики 3"А"; Старые Ключики 1, 1 Б, 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 3/2, 3/4; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 2.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.2 ТП-2520; дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б; Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3; Линия наружного освещения от ТП-2520 Садоводов; КНС-26 Старатель; Автоцентр по продаже автомобилей Свердловское шоссе

35 с 16.11.2023 09:00 по 16.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Весенняя 102, 104, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 92, 96, 98; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2

36 с 16.11.2023 09:00 по 16.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заозерная 35; Серебрянский тракт 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25, 26-1, 26-2, 26-3, 27, 28, 28-2, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 31-1, 31-2, 32, 33, 33-2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 35-1, 35-2, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 37-1, 39; Туристов 48; видеодетектор Серебрянский тракт а/д Н.Тагил-В.Ослянка 6+472; ГРПБ-2 Серебрянский тракт

37 с 16.11.2023 09:00 по 16.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирпичная 1, 2, 4, 4а, 6; Льва Толстого 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Некрасова 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 33, 35, 37, 39

38 с 16.11.2023 09:00 по 16.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирпичная 11, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 7; Краснознаменная 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 42а, 46, 48, 50, 52, 56, 58; Луговая 1, 2, 3, 4, 5; Полярная 24а, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Квартира Кирпичная 12/1а; Дом Кирпичная 12/2а; Светофор Краснознаменная 39/Полярная; УКЗ Краснознаменная

39 с 16.11.2023 09:00 по 16.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Евстюниха: Лайская 2, 11, 11а, 13, 15, 16, 18, 20, 102; Клуб п.Евстюниха, почта, склад, туалет

40 с 16.11.2023 09:30 по 16.11.2023 14:30 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28, 30; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

41 с 16.11.2023 09:30 по 16.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Автокомплекс (Уральский проспект 71)

42 с 16.11.2023 09:30 по 16.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 102, 104, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 92, 96, 98; Геологов 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 71гар

43 с 16.11.2023 13:30 по 16.11.2023 15:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 191, 193, 198

44 с 16.11.2023 15:00 по 16.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Свердлова 39, 41, 43; Чайковского 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39А, 41, 43, 43А, 45

45 с 16.11.2023 23:00 по 17.11.2023 07:00 (1 раз на 30 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Ильича 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, Зари; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 6-3, 7, 7-1, 7-3, 8, 9; Пихтовая 20А; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15В, 16, 16-2, 17, 18, 18а, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-4, 9; Свердлова 29; СНТ Белая Ватиха 69, 70, 86; садовый земельный участок СТ Белая Ватиха Дзержинского р-на, уч. № 71; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 369,3 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж 360 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж слева); нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 360 кв.м); Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы"; садовый дом СНТ Белая Ватиха уч. № 26; дачный дом СНТ Белая Ватиха уч.36; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 89; наружное освещение ТП-2021 ; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная

46 с 17.11.2023 09:30 по 17.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Автокомплекс (Уральский проспект 71)

47 с 17.11.2023 13:15 по 17.11.2023 14:15 г. Нижний Тагил: Грибоедова 1а; Речная 11, 13, 15, 17, 9; гаражный бокс № 5 Грибоедова жилой квартал № 16 у дома №1

48 с 17.11.2023 14:30 по 17.11.2023 15:30 п. Волчевка: ул.Полевая; ул.Береговая; пер.Северный; ул.Железнодорожников; пер.Западный 58

49 с 17.11.2023 23:00 по 18.11.2023 07:00 (1 раз на 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; Авиационная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вагоностроителей 49; Маяковского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чайковского 67, 69, 71, 73, 73г, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87; Реклама Вагоностроителей ( у сбербанка); Реклама Вагоностроителей 59 - Зари (у кольцевого дв-я); наружное освещение ТП-2078

50 с 20.11.2023 09:00 по 20.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Коминтерна 76; Тимирязева 89; Чайковского 94, 96; Энтузиастов 55 А, 57

51 с 20.11.2023 09:30 по 20.11.2023 10:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 56-58, 58а, 58б, 97, 93а, 93б, 67а, 67б, 68, 71а, 73б

52 с 20.11.2023 09:30 по 20.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 1, 3А, 3а, 5; Ломоносова 1, 3, 5; Островского .; светофорный объект Островского (диспетчерская НТ МУП "Тагильский трамвай"; РК NTG 088 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Папанина напротив "Тагилбанка"; РК NTG 128 GGBB Серова напротив д. 6; РК NTG 114 GGBB Фрунзе /Космонавтов м-н Ткани; РК NTG 126 GGBB Фрунзе /Серова (у моста); РК NTG 092 GGBB Фрунзе /Серова м-н Детский; РК NTG 113 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Новокомсомольская у Педучилища; УКЗ Островского

53 с 20.11.2023 09:30 по 24.11.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Железнодорожная 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Корабельный 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Петрокаменская 14; Ползунова 1, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

54 с 20.11.2023 10:00 по 20.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Добролюбова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Калинина 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; Писарева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Писарева проезд 1, 3, 5; светофорный объект (светоточка) Калинина - ул.Коровина (пед.колледж); Гараж Калинина

55 с 21.11.2023 09:00 по 21.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Валегинская 5

56 с 21.11.2023 09:00 по 21.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Большевистская 75, 90, 95, 99; Карла Либкнехта 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 73, 74, 76, 84, 87

57 с 21.11.2023 09:00 по 21.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Розы Люксембург 16, 17, 18, 20, 20-2, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 33, 35, 6; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15

58 с 21.11.2023 09:30 по 21.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9; Раздольный пер. 8; Н/о ТП-4030 1 Фотеево

59 с 21.11.2023 09:30 по 21.11.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32-1, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 40-1, 40-2, 42-2, 50-1, 50-2, 50Б; Геологов 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 3, 5, 7, 9; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2

60 с 21.11.2023 09:30 по 21.11.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 40 (вв.1); Бригадная 159 (Реквием); Тихий переулок 8-10, 13-19; Магазин "У камня"; Соревнования 112-114а, 115-123; Светофорный объект; Видеофиксация

61 с 21.11.2023 09:30 по 21.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 24; 3 Декабрьская 14, 15, 17, 18, 19, 24, 5; 4 Декабрьская 20; жилой дом 2-ая Апрельская участок 22

62 с 21.11.2023 09:30 по 21.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ломоносова 123-149, 149А; Комсомольская 66-84, 71-87

63 с 21.11.2023 10:00 по 21.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Коминтерна 35; Орджоникидзе 31, 33, 33 А

64 с 21.11.2023 10:00 по 21.11.2023 15:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 10Б, 23; светофорный объект Восточное шоссе ул.Кулибина; АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе; АЗС № 4 Восточное шоссе

65 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил (мкр. Ключики): Лыжная база ул. станция Старатель, лыжная база "Ключики"; садовый дом Северный склон уч.22; Коллективный сад "Радуга"; Агробиостанция Ключики; ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения ТСН"СНТ"Старатель-3" Старатель

66 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 5, 7, 9; Ульяновская 18, 20, 22; Жилой дом Ульяновская 18, 20, 22

67 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Коминтерна 74, 78; Тимирязева 103, 89, 91, 93; Чайковского 102, 96; Энтузиастов 51, 53, 55, 57; наружное освещение ТП-2220

68 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 109, 109а, 110а, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 144а, 146а, 93, 94а, 96, 97, 98, 99; Гараж Верескова 130гар.; индивидуальный жилой дом Верескова 135 А; ШР-15 Верескова опора № 36

69 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42а; Нагорная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 9, 9а; Совхозная 5

70 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 51, 53, 55, 57, 59, 61А, 63/1, 63/2, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Новаторов 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59; Скважина Новаторов 50/скваж

71 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гаева 41, 49, 53, 53а, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68

72 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60Б, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б; Тихий 2, 3; Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар

73 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Свердлова 59, 61, 62; Сибирская 27, 29, 29-4, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-3, 40, 41, 41-2, 41а, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56

74 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Степная 5, 7, 15, 17, 14-40; Фестивальная 3-20; Линейный проезд 3, 5, 4-8; Украинская 1а, 2а

75 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Украинская 1-13, 2-14; Пирогова 1, 4-10; Яблочкова 1-10; Никитина 1-25; Степная 1-3, 3а, 9-13

76 с 22.11.2023 10:00 по 22.11.2023 11:00 п. Висим, п. Малые Галашки, п. Висимо-Уткинск, с. Сулём: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Гагарина 1, 1 В, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Кирова 16, 16А, 17, 20, 20А, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А; Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71; Красных Партизан 11, 17, 4, 6; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 6А, 8, 8 А; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 36, 36а, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; строительный вагончик с.Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры ); ЩУО - 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём - д. Илим; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20; ПУ-6120А с. Сулем; ШУО-0,4 кВ от ТП-6116 Чапаева

77 с 22.11.2023 10:00 по 22.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Гражданская 2, 4, 6; Цементная 1, 5, 7

78 с 22.11.2023 14:00 по 22.11.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Докучаева 27, 29; Коминтерна 21, 22, 27, 28; Мотина 1, 10, 10г, 11, 11-1, 12, 13, 14, 14г, 15, 16, 2, 3, 3-2, 4, 5, 6, 6-1, 7, 7г, 8, 9; Окунева 10, 10г, 12, 14, 16, 4, 6, 8; гараж Мотина 3-2 (гараж); Пост № 1 Окунева -Энтузиастов; магазин Окунева 8 (нежилое здание); Офис-магазин Окунева 8 кв.2; базовая станция сотовой связи Энтузиастов в р-не дома №1

79 с 23.11.2023 09:00 по 23.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Кольцова 10, 11, 3, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Московская 1, 10, 1А, 3, 4, 5, 6, 6а; Пиритная 19, 23, 27а, 28, 29, 31а, 33, 35; Ульяновская 17; Чаплыгина 26, 27, 29-1, 29-2, 30, 32, 34

80 с 23.11.2023 09:00 по 23.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2-ая Радужная 1, 3, 5, 7; Луговая 1, 2; Радужная 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26; садовый участок Восточная уч. №10, с/т "Леба" пос. Горбуново

81 с 23.11.2023 09:00 по 23.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 73/1, 75, 77, 79; Пригородная 37, 39, 47А, 47а

82 с 23.11.2023 09:00 по 23.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Волгоградская 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27; Восточная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 4, 6; Зеленый 11, 5а, 7, 8, 8а, 9; Победы 27, 27-2; Цветочная 1, 10, 3, 3а, 4, 4/1, 4гар, 6, 8, 8а; Гараж Волгоградская 18гар; Гараж Восточная 16гар; Гараж Цветочная 10гар

83 с 23.11.2023 09:00 по 23.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мельникова 2, 24, 26, 28; Проселочная 1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 5/1, 7, 9А; видеодетектор Проселочная а/д Н.Тагил-В.Уткинск-Усть-Утка км 6+170

84 с 23.11.2023 09:00 по 23.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Раздельная 10, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а; жилой дом Раздельная участок 15

85 с 23.11.2023 09:00 по 23.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тенистая 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Базовая станция сотовой связи Тенистая /Б. Кооперативная

86 с 23.11.2023 09:30 по 23.11.2023 10:30 г. Нижний Тагил: Аганичева 101, 108, 99; Максима Горького 24, 25-1, 25-2; Черных 78, 80, 82; жилой дом Черных 88/1низ; Гаражи Аганичева; Гаражи Максима Горького

87 с 23.11.2023 10:00 по 23.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52; Керченская 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 38; Курская 17; Подсобная 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Самотечная 17, 19, 25, 27, 29; Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6; Мичурина 73; Садовый дом ( на территории к/с "Северный -1") уч.№10; садовый дом Восточная 10 к/с "Северный-1"; садовый дом Дарвина 35 СТ Северный-1; жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ "Северный-1"; садовый дом Дарвина уч.27; садоый дом Дарвина уч.36 СТ "Северный-1"; садовый дом Дарвина уч.45 СТ "Северный-1"

88 с 23.11.2023 11:00 по 23.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Привольная 6; Лапина гора 17; Вербная 1, 2, 8; Светлореченская 3, 5, 16

89 с 23.11.2023 14:00 по 23.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Уральский проспект 46

90 с 23.11.2023 23:00 по 24.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 58, 62, 62а, 64, 64 А, 64б, 68; Оптовый рынок "Гальянский" Черноисточинское шоссе 66 литер 3; Дилерский центр "Тойота" Черноисточинское шоссе 74 стр.3; ТП для электроснабжения ГЭК "Карьерный" Черноисточинское шоссе; Магазин готовой продукции (в р-не заправки около опт. рынка) Черноисточинское шоссе; Торговый комплекс Черноисточинское шоссе; Оптовый рынок "Гальянский" Черноисточинское шоссе

91 с 23.11.2023 23:00 по 25.11.2023 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Бажова 4, 4а, 7, 9, 9-13; Вагоностроителей 1, 11, 13, 15, 19, 3, 5, 9, 9-47; Дзержинского 32; Ильича 1, 2, 2Б, 2а, 4; Окунева 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3-4, 5, 7, 9; Орджоникидзе 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32; Патона 10, 4, 6; Фирменный магазин "Продукты" Бажова 9, кв.2; нежилое помещение Вагоностроителей -5/Орджоникидзе 32; нежилое помещение Вагоностроителей 11 (18); Офис Вагоностроителей 11-33; киоск № 4 Вагоностроителей 12/Окунева 17; Строительство офиса Вагоностроителей 13-10; Магазин "Центральный" Вагоностроителей 15/13; Дополнительный офис Вагоностроителей 15/13; Магазин промышленных товаров Вагоностроителей 19-13,14,15; Служебная квартира Вагоностроителей 9, кв. 29; Магазин "Еврообувь" Вагоностроителей 9-10,11,9,12; Реклама Восточное шоссе - Ильича (у р.Спутник); Светофор Дзержинского - Вагоностроителей; Реклама Ильича у входа в парк им.Окунева; Реклама Ильича у входа рынка Спутник; магазин промышленных товаров Окунева 3 (площадь бывшей квартиры № 20); Офис Орджоникидзе 22-17; Пром. магазин Орджоникидзе 32/Вагоностроителей 5; Наружное освещение ТП-2057 ; Наружное освещение ТП-2008 ; Наружное освещение ТП-2009 ; Наружное освещение ТП-2058 Ильича; (НЕТ)

92 с 24.11.2023 09:00 по 24.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

93 с 24.11.2023 09:00 по 24.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а

94 с 24.11.2023 09:30 по 24.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 60, 60а, 60г, 68А.; автосервис Черноисточинское шоссе 66 строение 4; гаражно-эксплуатационный кооператив Черноисточинское шоссе в коммунально-складской зоне ГГМ; БССС "Большая Гальянская" Черноисточинское шоссе; Светофор "Школа №90" Черноисточинское шоссе

95 с 24.11.2023 13:15 по 24.11.2023 14:30 г. Нижний Тагил: Восстания 2

96 с 24.11.2023 16:00 по 24.11.2023 17:00 п. Висим, п. Малые Галашки, п. Висимо-Уткинск, с. Сулём: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Гагарина 1, 1 В, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Кирова 16, 16А, 17, 20, 20А, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А; Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71; Красных Партизан 11, 17, 4, 6; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 6А, 8, 8 А; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 36, 36а, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; строительный вагончик с.Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры ); ЩУО - 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём - д. Илим; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20; ПУ-6120А с. Сулем; ШУО-0,4 кВ от ТП-6116 Чапаева

97 с 27.11.2023 09:00 по 27.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 11, 13, 15, 17; Гастелло 10, 8

98 с 27.11.2023 09:00 по 27.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 3, 5, 7, 9; Гастелло 4; Матросова 1, 3, 5, 7; Металлургов 16; Рубеж контроля автоматической фиксации нарушений ПДД Металлургов 16-18; гараж Металлургов р-н кинотеатра "Сталь"; Гараж (за к/т "Сталь") Гастелло

99 с 27.11.2023 09:00 по 27.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Кулибина 44, 46, 54, 56, 60, 60б; Менделеева 16а, 20, 27

100 с 27.11.2023 09:00 по 27.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Гвардейская 24, 26; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черноморская 1, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 25, 27, 27 А, 34, 36, 38, 40; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Чернышевского 21/39; ГСК Чернышевского

101 с 27.11.2023 09:30 по 27.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 102, 104, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 92, 96, 98; Геологов 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 71гар

102 с 28.11.2023 09:00 по 28.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

103 с 28.11.2023 09:00 по 28.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Енисейская 54, 58, 64; Жданова 87, 89; Равенства 54, 56, 58, 60, 62; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 6, 8; ТП-3801 ;

104 с 28.11.2023 09:00 по 28.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 58, 58 А; Краснодонская 8; Пришвина 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84

105 с 28.11.2023 09:00 по 28.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9; опора двойного назначения Дружинина в районе дома 5 Б

106 с 28.11.2023 09:30 по 28.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 4 часа) г. Нижний Тагил: Красноармейская 78, 81, 81а; Фрунзе 25а, 27б; Черных 11, 11а, 13, 15, 5, 7, 9

107 с 28.11.2023 09:30 по 30.11.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Декабрьская 35, 37, 39

108 с 28.11.2023 10:00 по 28.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Верхняя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 9, 9а; Дружинина 17, 17Б, 17В, 17а, 19, 21, 22а, 23а, 23б, 24, 25, 25 В, 25Б, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33 А, 34, 36, 38, 3а, 40, 42, 46, 48, 5а; Крайняя 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64; Краснодонская 16; Малый тупик 1, 2; Нагорная 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Совхозная 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 5Б; Ульяны Громовой 19, 21, 23, 26, 28, 29-1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54; Фотеевская 56, 58, 60, 62а, 64, 66, 68; Александровская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19 А, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 63, 9; Демидовых 4; Лазо 3; строительство жилого дома Верхняя стр. № 5; Жилой дом Верхняя стр.2; Н/о ТП-4157 Совхозная 45 (у трамв. путей); щит 0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки на период строительства Духовно-просветительского центра Совхозная 5 "Б"; Дом Ульяны Громовой 29/31; Гараж Ульяны Громовой 46гар; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Александровская в районе д.43; светофорный объект ПВУ Уральский пр. -ул.Совхозная; Установка катодной защиты (на мкр "Александровский" ул. Верхняя) Мкр "Александровский"

109 с 28.11.2023 10:00 по 28.11.2023 14:00 с. Покровское: Правды 20-34; Молодежная 8-18; Заречная 1-13, 2, 4, 10; 8 Марта 2; Черниговская 45

110 с 28.11.2023 10:00 по 28.11.2023 14:00 с. Покровское: Широкая 13-39, 16-42; 8 Марта 3, 5, 7

111 с 28.11.2023 16:00 по 29.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красноармейская 78, 81, 81а; Фрунзе 25а; Черных 11а, 13, 15, 7

112 с 29.11.2023 09:30 по 29.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 83, 87, 87-4, 91; Мира 30, 32; УКЗ Карла Маркса (район ж/д 83); магазин промтоваров Карла Маркса 83/30; нежилое помещение Карла Маркса 83/30; Кластер 057 Карла Маркса 83/30; Интернет Карла Маркса 83/30 Мира; Магазин "Светильники" Карла Маркса 83/30-1,2; М-н "Янтра" Карла Маркса 83/30-21; нежилое помещение в многоквартирном жилом доме Карла Маркса 87 (помещение 1002); магазин промтоваров "Эилант" Карла Маркса 87 кв.2; нежилое помещение Карла Маркса 87 пом.1001; Магазин промтоваров Карла Маркса 87-13; Салон-магазин мебели Карла Маркса 91-15

113 с 30.11.2023 09:00 по 30.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

114 с 30.11.2023 09:00 по 30.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 22, 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

115 с 30.11.2023 09:30 по 30.11.2023 14:00 п. Черноисточинск: Калинина 123, 123А, 124, 125, 126

116 с 30.11.2023 09:30 по 30.11.2023 14:00 п. Черноисточинск: Красных Партизан 76; Ломоносова 154; Максима Горького 65, 67, 73; Московская 100, 102, 102А, 104, 104А, 106б, 55, 55А, 57, 59, 61, 63; баня (для строительства жилого дома) Ломоносова 176 б; жилой дом Московская участок 65

117 с 01.12.2023 09:00 по 01.12.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 11, 13, 15, 17; Гастелло 10, 8

118 с 01.12.2023 09:00 по 01.12.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 3, 5, 7, 9; Гастелло 4; Матросова 1, 3, 5, 7; Металлургов 16; Рубеж контроля автоматической фиксации нарушений ПДД Металлургов 16-18; гараж Металлургов р-н кинотеатра "Сталь"; Гараж (за к/т "Сталь") Гастелло

119 с 04.12.2023 09:00 по 04.12.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Красноармейская 81, 81а; Черных 1, 5, 7, 9; светофорный объект Красноармейская -Черных; РК NTG 040 GGBB (АРБПиЭО №11 от 2003г.) Черных /Фрунзе (м-н Продукты); н/о ТРП-1009

120 с 05.12.2023 09:30 по 05.12.2023 16:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 28, 29, 32, 33, 36, 38, 40, 41; 3 Декабрьская 27, 29, 34, 44, 45, 47, 50; 4 Декабрьская 38, 42; Декабрьская 37, 39